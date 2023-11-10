美眾議員促華達成10項訴求　展示改善關係誠意

外界預期美國總統拜登將於下周在加州三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，與中國領導人會面。美國眾議院中美戰略競爭特別委員會的13名共和黨成員周三（8日）去信拜登，要求中方達成10項基本訴求，展現改善兩國關係的誠意，包括中方停止所有在台灣防空識別區的軍事行動等。

委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）與12位黨友聯署，信中讚揚拜登政府加強對中國投資及半導體出口等限制，同時指出華府在過去18個月的對華行動已大幅減弱，特別是與人權相關的措施，美方仍然保持與華競爭和合作的公開立場，卻明顯犧牲了競爭性的行動從而增加兩國毫無目的、殭屍般的接觸。委員會批評，即使美方多次讓步，北京依然無採取行動阻止類鴉片藥物芬太尼流入美國、沒有擴大市場准入、沒有減緩台海局勢緊張和停止在南海的危險軍事挑釁等。

議員們要求拜登向中國領導人提出多項訴求，包括釋放所有在華被錯誤拘押的美國公民；立即允許所有禁止出境的美國公民離開中國；對芬太尼進口原料建立客戶身份查核規定；停止中國對美國海上和航空資產的所有不安全和近距離攔截；停止在台海中線以東的所有軍事行動；停止菲律賓海軍當前和未來對南海仁愛礁周邊補給的所有騷擾；取消對美國國際宗教自由委員會主席努里·特克爾的母親阿依夏木·馬木提之出境禁令；暫停被指是新疆強迫勞動重點計劃的「互助」項目；釋放並撤銷對部分香港民運人士的指控；釋放部分被拘押的新疆維吾爾族人士。