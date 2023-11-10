醫院涉販賣出生證明　7人遭採取刑事強制措施

湖北襄陽健橋醫院近日被舉報勾結網絡中介販賣出生醫學證明，引發社會關注。內媒周五（10日）報道，當地公安部門周一（6日）起已介入開展工作，並階段性完成相關資料查控、人員控制等工作，對包括涉事醫院院長和相關工作人員在內的7人採取刑事強制措施。涉事醫院目前仍在運作，但婦產科已停業整頓。

內媒從襄陽市衞健委獲悉，襄陽健橋醫院出生醫學證明簽發權限已被停掉，同時已安排專業團隊對該醫院相關孕產婦會診照料，全力保障在院孕產婦健康安全。市衞健委工作人員表示，該醫院的確擁有出生醫學證明簽發資格，對出生醫學證明的發放情況，相關部門會定期檢查；但產婦生產住院涉及醫院內部多個部門，平時的監管往往針對某一具體環節，沒想到醫院會偽造生產住院紀錄等材料。

據報道，襄陽健橋醫院一直以來醫患糾紛不斷，衞健部門對其處罰的頻次也比較高，但主要集中在醫療服務和醫療安全方面，此前未涉及出生醫學證明簽發問題。襄陽市公安局襄城區分局有關負責人周三（8日）表示，目前重點是圍繞舉報線索逐條開展調查取證核實工作，為提高偵查效率，市區兩級公安機關成立了多警種的專案組全力推進相關工作。