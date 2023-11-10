兩岸港口論壇首在深圳舉辦　基隆市長率團出席

海峽兩岸港口城市論壇周六至下周日（11至12日）將首次在廣東深圳舉辦，搭建兩岸城市交流新平台，發揮兩岸港口城市特點和優勢，推動城市間交流合作，促進港口城市發展。台灣基隆市長謝國樑將與桃園市政府、花蓮縣政府、海大學者、台商企業代表出席。

首屆論壇由深圳市和基隆市共同發起，以「港城相融 攜手共贏」為主題，邀請桃園市、花蓮縣及汕頭市、潮州市、揭陽市、汕尾市政府，工商界、學者代表等160多人參加，圍繞港口城市、海洋運輸、海洋教育、海洋產業議題，由與會代表分享經驗，凝聚共識。論壇旨在進一步擴大兩岸港口城市交流規模，深化交流合作，攜手提升建設發展水平，增進兩岸民眾福祉。

謝國樑等人將於周五（10日）晚間抵達深圳，周六出席兩岸港口城市論壇交流等活動，下周日上午開展航運產業考察，他將偕企業代表赴深圳萬海航運，了解基隆企業在深圳的發展近況，當晚返台。謝強調，今次論壇是在對等尊嚴前提下舉辦；對於未來會否比照台北和上海來舉辦基隆和深圳的雙城論壇，他稱希望可透過副市長邱珮琳先接洽，因邱曾協助舉辦雙城論壇，會朝此目標努力。