馬英九籲全民調決定藍白合　侯友宜稱尊重意見

台灣總統選舉「藍白合」停滯不前，民眾黨堅持全民調，國民黨提出新案讓藍白立委提名人投票，被批評是縮小版開放式初選。馬英九基金會執行長蕭旭岑周五（10日）在專訪中，代表前總統馬英九呼籲採取全民調。民眾黨總統參選人柯文哲陣營對此表示感謝，強調不放棄到最後一刻；國民黨總統參選人侯友宜回應則稱，政黨協商有其步調。

蕭旭岑表示，有藍營高層最近來看馬英九，提出用「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨總統參選人賴清德與台駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」作對比的進行全民調，看哪一組能勝出就選誰，馬英九非常贊成。蕭旭岑透露，他周四（9日）已與侯友宜競選辦公室以及國民黨中央黨部，轉達馬英九的看法，至於全民調的固網電話和手機佔比，就由柯、侯兩陣營再談。被問到如民調顯示柯文哲較優，國民黨可會接受，蕭未正面回應，但稱如這次國民黨不與民眾黨合作就很難贏，只在自己同溫層考量政黨利益，中間選民會聽不下去。

柯文哲競選辦發言人陳智菡周五回應時感謝馬英九，強調不能只留在同溫層，一定要爭取中間選民才有可能贏得選舉，民眾黨不會放棄繼續溝通。她又稱，民眾黨拿出3個民調大概用了4至5天，每一個民調3,000份，總共逾9,000份樣本，代表現在做全民調還來得及；強調藍白合或明年政黨輪替，都是多數選民的期待。侯友宜同日到東湖慈后宮參拜時受訪指，非常尊重大家的意見，最重要是現在已進入政黨協商，他身為總統參選人希望協商愈快愈好，不管外面如何看待，他永遠跟所有團隊和夥伴走在一起。