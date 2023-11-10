醫院多人患癌傳拆實驗室　負責人稱僅拆儲物櫃

廣東中山大學附屬第二醫院（簡稱中山二院）日前傳出，乳腺外科實驗室疑受試驗環境和試劑影響，致團隊多人患癌。之後網上再有消息指相關實驗室遭拆除，外界質疑是毀滅證據。該院實驗室相關管理人員周四（9日）表示，只是因消防隱患拆除實驗室通道的儲物櫃。

涉事中山二院乳腺腫瘤中心實驗室，位於中山大學廣州校區北校園內。針對該實驗室拆除部分設備並搬離的情況，實驗室相關管理人員表示，今年6月28日中山大學進行全校實驗室檢查時，指出該實驗室通道過窄，不符合「緊急逃生疏散路線通暢」的要求，責令實驗室整改，內容包括拆除佔用通道的儲物櫃。

該負責人表示，櫃裏物品均屬於實驗室人員的普通實驗耗材，比如即棄口罩、手套、離心管以及培養皿等，當中沒有任何試劑。在8月、10月和11月實驗室人員逐一認領並清理儲物櫃過程中，實驗室都和學校檢查組溝通過相關整改進度。實驗室安全員上周五（3日）回覆在兩周內拆除儲物櫃，最終於周三（8日）早上完成清理櫃內物品，拆除該櫃並搬離實驗室。負責人強調，已拆除的櫃沒有丟棄，而是存放在醫院的物資倉庫內，可接受檢查。內媒周四在現場所見，涉事實驗室內有人工作，透過門口可見內裏擺放多種儀器設備。