追查體育館坍塌3死事故　警對11人採取強制措施

黑龍江佳木斯樺南縣悅城體育俱樂部周一（6日）在大雪中發生坍塌事故，造成3人死亡。事故處置工作領導小組周五（10日）表示，警方已對以涉事開發商負責人吳立遷為首、涉嫌造成此次坍塌事故的11名重點人員，採取強制措施。

事發後，當地成立「11·6」樺南縣悅城體育球會坍塌事故調查組，下設管理組、技術專家組、應急評估組等。調查組委託第三方鑑定機構，快速開展全面、細緻的現場清查和調查取證工作，全面核查涉及該工程的設計資料、施工內業資料、倒塌前實際作用荷載，檢測檢驗取樣材料，並進行全面結構驗算分析，進一步查明事故的直接和間接原因、認定事故性質，並針對事故暴露出的問題提出防範和整改措施，嚴肅追究責任。

當地市縣兩級紀委監委已開展調查工作，事故調查組相關負責人表示，此次事故無論涉及到誰，堅決一查到底、絕不姑息。悅城體育俱樂部位於樺南縣育才路北段的悅城廣場綜合體7號樓，悅城廣場的開發商黑龍江省悅城房地產開發有限公司去年5月已注銷，悅城房地產原是以從事娛樂業為主的企業，法定代表人為吳立遷，2018年曾公開招標悅城廣場城市綜合體項目一期及二期。