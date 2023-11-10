大陸配偶擬選立委惹爭議　基進黨發言人提告

台灣民眾黨不分區立委名單擬列大陸配偶徐春鶯，引起爭議。陸委會周四（9日）表示，按照法令規定，一旦當選任職便應放棄「他國國籍」，又呼籲外界勿無限上綱。基進黨發言人楊佩樺質疑，徐春鶯曾在上海的商業局工作，取得台灣籍後又曾赴陸交流，憂有陸資介入。楊周五（10日）向台北地檢署告發徐涉違反國安法，呼籲開展調查。

楊佩樺質疑徐春鶯嫁來台灣後，意圖危害台灣安全或社會安定，曾在福建廈門舉行的海峽兩岸論壇會見中華和平發展促進會總會主席武麗華，出席統戰單位主辦的活動，甚至與時任雲南省台辦主任張朝德等官員會晤。楊認為徐協助大陸統戰的鐵證如山，要求對方公開赴陸活動的資金來源。楊又批評，民眾黨主席柯文哲說沒見過徐的謊言已被拆穿，至今仍不斷聲援徐，質問這立委名單是否大陸當局的名單。

陸委會副主委詹志宏周四回應爭議時，表示對於大陸配偶的工作權並沒限制，但參與公職選舉等政務，則規定不得擁有「雙重國籍」，與鴻海集團始創人郭台銘拍檔的女藝人賴佩霞，早前放棄美國國籍就是典型案例。對於外界有聲音批評陸委會藉此搞「兩國論」，詹表示近來的說明只是介紹現行法規，若用超乎異常、跳躍式的思維作不必要的推想，是浪費時間。