副局長酒駕牽出違規聚餐　7名官員受罰

湖南益陽市紀委監委近日深入核查市司法局前黨組成員、副局長羅俊偉酒後駕車問題後，查處7名領導幹部違規吃喝問題。益陽市紀委監委周四（9日）通報，違規官員分別被警告、記過和免職。警方調查後，今年5月亦對羅俊偉罰款2,000元人民幣（約2,140港元），並暫扣機動車駕駛證6個月。

益陽市委今年2月26日至3月3日舉辦市管幹部集中輪訓第四期研討班，要求參訓學員不准擅自外出、組織參與或接受宴請。惟參訓學員羅俊偉於3月2日晚違規組織同期參訓的大通湖區委委員練世宏、南縣人大常委會副主任孟祥勝、南縣人大常委會黨組成員張紅君、未參訓的市人大農業委副主任委員謝建軍等，到益陽高新區某私營企業內部食堂聚餐。

聚餐時間約一個半小時，羅俊偉等5人飲用白酒，相關人員均未支付用餐費用。羅俊偉餐後又到私房菜館與朋友喝茶聊天，凌晨自駕回家途中被警方查獲，認定為酒後駕駛。益陽市紀委監委指出，羅俊偉等人違規在私營企業內部食堂聚餐飲酒，又酒後開車，被處以黨內嚴重警告處分及免職處理。當局對負責訓練班級組織、管理、監督工作的市委組織部、市委黨校、益陽開放大學、市紀委監委等單位相關責任人員，一併進行問責處理。