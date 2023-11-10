華副外長訪越南談海上問題　重申管控分歧

中國外交部副部長孫衞東周四（9日）訪問越南河內，與越南外交部常務副部長、國家邊界委主任阮明宇舉行中越政府級邊界談判代表團團長會晤。中國外交部發言人汪文斌周五（10日）表示，中越雙方談及開放和升級港口及基礎設施互聯互通，並討論兩國關係、陸地邊境和海上問題。重申要繼續加強對話協商，妥善管控分歧，深化海上務實合作，協助雙邊關係發展。

七大工業國集團（G7）外長會周三（8日）發表聲明，也提及南海、台海等問題，強調坦誠接觸並直接向中國表達關切的重要性。汪文斌表示，希望G7成員國將前述表態真正落實處，切實與中方在相互尊重、平等互利的基礎上，推動雙邊關係健康發展。汪文斌指出，堅決拒絕G7關於中方扭曲全球經濟、進行經濟脅迫的無理指摘，反對G7損害中國主權，干涉中國內政的錯誤行徑，以及拿南海仲裁案說事，挑動對立，跟地區國家維護區域和平穩定的意願背道而馳。

另外，聯合國教育科學文化組織第42屆大會周四在法國巴黎舉行，通過在中國上海設立教科文組織國際STEM（科學、技術、工程和數學）教育研究所的決議，標誌教科文組織一類中心首次落腳中國。汪文斌表示，中方對決議通過表示歡迎，感謝教科文組織和成員國對中方的信任。