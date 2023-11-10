疑因避讓拍攝者　內地唯一滿級女教練滑雪意外身亡

內地首位達到新西蘭指導員雙板三級（滿級）的女教練周雅萍，周二（7日）下午傳出在新疆富蘊縣可可托海國際滑雪場青格里道滑雪時，因避讓拍攝雪友而失控滑至道外受傷，送院搶救無效死亡。富蘊縣文旅局工作人周五（10日）證實事件，警方仍在調查事故的具體原因，而該雪場出事後緊急在全線加裝防護網。

周雅萍在滑雪場與雪友滑行並跟拍，滑至青格里道與天河石道交叉路口處，因避讓拍攝雪友，失控滑至道外。現場畫面顯示，身穿粉色衣服的傷者倒在雪道上，3至4人在旁施救，救援人員拉着擔架到場。當時雪道兩側有成堆岩石，有的被皚皚白雪完全覆蓋。有目擊者稱，周雅萍在避讓後可能撞到石頭，躺在擔架時已一動不動，醫護人員給她做人工呼吸。

周雅萍的男朋友韓嘯周四（9日）確認遇難者正是周雅萍，其語氣十分低落，表示後續事宜自己會處理，目前不想繼續接受採訪。周雅萍今年9月剛通過新西蘭滑雪三級考試，在打分制的考試中滿分為6分，通過必須每一項都高於4分，她原本打算明年再戰考官級別。韓嘯亦是滑雪教練，為內地首位新西蘭滑雪考官，兩人是圈內知名的滑雪情侶。