首次近拍殲20實彈射擊　國防短片展示驅趕外機流程

中國國防部周五（10日）在社交媒體發布名為《期望》的宣傳短片，內容顯示空軍攔截、外逼外軍軍機的流程。近拍殲20戰機實彈射擊畫面首次曝光，還有運20大型運輸機與空降兵展開訓練等。

該短片由3個故事組成，透過一系列空軍部隊訓練畫面，折射出空軍建設發展成果和能力提升。其中第2個故事講述外軍機意圖接近其演習空域，殲16戰機接到命令後立即升空處置。內地軍事專家張學峰解釋，解放軍在處置外軍軍機過程中，首先是進行無線電語音警告，同時在目視距離內進行動作警告，即搖擺機翼，展示翼下武器。這是一種相對有限度和克制的展示武力方式，也是目前國際通行的專業方式。在外軍機執意抵近騷擾，甚至主動挑釁、即將越線情況下，中方戰機在目視距離內發射紅外線干擾彈，警告外機。

除殲20射擊畫面外，短片又顯示7架運20大型運輸機依次排開，與空降兵組織訓練。張學峰指出，這表明中國空軍的戰略投送能力不斷提升。另短片中一段字幕顯示，「空軍常年擔負戰備值班空中巡邏等任務，每年戰鬥起飛上萬架次，隨時準備戰鬥，守衞祖國領空」。張學峰分析，這體現出空軍始終保持高度的戒備狀態，也側面反映出空中鬥爭的複雜程度。