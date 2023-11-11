國企副總經理與女下屬不倫　女方兩度流產

國企山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王立君近日遭舉報，與下屬公司的已婚女職員長期保持不正當關係，存在權色交易等違紀違法行為。內媒周四（9日）報道，針對上述問題，山東省紀委已組成核查組核查，將根據核查結果依規依紀依法處理。

舉報人發文稱，在王打招呼關照下，其妻子、銀泰黃金財務總監張某事業進入快車道，每隔一兩年就提拔或到更重要崗位。從山東黃金集團下屬二級公司主管會計一步步晉升為上市公司銀泰黃金股份有限公司董事、財務總監，王一直作為張直接領導或分管集團領導。舉報內容又指，王和張年齡相差15歲，張某於2013年、2019年兩次為王某某流產，2021年還曾感染HPV病毒。張某曾購買一套公寓作為兩人約會場地，兩人在上月還有出軌行為。

針對舉報一事，山東黃金集團有限公司和銀泰黃金股份有限公司工作人員均表示，公司已關注到網上相關舉報資訊，正進一步調查了解。據山東黃金集團官網介紹，該集團成立於1996年，現為世界黃金協會正式會員，2019年、2020年黃金產量連續兩年位列全球黃金企業第10位。