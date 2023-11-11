中美峰會設最保守期望　料華要求拜登反對台獨

中美領導人將於下周三（15日）在美國加州三藩市會晤，美媒周五（10日）指兩國政府都對峰會設定最保守的期望，目標只是管控競爭、防止衝突的下行風險和確保溝通渠道開放。

美國官員指，預計峰會長達數小時，與會者包括雙方官員，議題涉及台灣、印太地區、公平貿易、經貿關係、以巴戰事、俄烏戰事、朝俄關係、人權問題、堵截芬太尼等。官員表示，沒有甚麼會被阻止討論，所有事情都在桌上，美方知道幾十年來塑造或改革中國的努力都失敗了，但預計中國將繼續存在並成為世界舞台上的主要參與者。峰會主要結果將是加強外交，雙方可能會做出溫和的善意姿態，承諾就關鍵問題進行更多對話，包括氣候、全球衞生、經濟穩定、禁毒工作，以及可能重啟軍事溝通管道，但取得深入進展將是困難的。

知情官員表示中方尋求拜登承諾反對台灣正式獨立，而北京的峰會目標之一是向美國傳達中方並不尋求破壞全球和平與穩定的信息。此外，拜登將提出中國在外國選舉中的影響力行動，重申美國在印太地區的承諾沒有改變，表達對菲律賓安全的具體承諾。拜登亦會促請中方向伊朗傳達，試圖擴大中東衝突是不明智的。

知情官員透露，為讓中國同意舉行峰會，美國進行了複雜的外交工作，中共中央政治局委員兼外長王毅上月訪美時已原則上同意中美峰會，但沒有完全答應，原因是怕拜登政府採取不符合中國利益的措施，例如宣布對台售武、制裁中國主要企業，令中國領導人難堪。同時，中方官員要求美方不要讓示威者接近中國領導人的車隊、下榻酒店和峰會場地。華府官員因安全理由，拒絕對外說明峰會地點，僅指在三藩市灣區。