中等強度厄爾尼諾現象形成　今年或成最暖年份

中國氣象局周六（11日）公布，國家氣候中心監測到一次中等強度厄爾尼諾現象已形成，預計今年全球平均氣溫或打破2016年最暖年紀錄。內地今年冬季到明年春季，大部分地區氣溫接近常年同期或偏高，但階段性冷空氣活躍，南部地區降水偏多，複合型氣象災害風險加大。

今年5月赤道中東太平洋進入厄爾尼諾狀態以來，5月至10月關鍵區海溫指數呈現快速增暖持續趨勢，已連續5個月超過0.5℃，達到形成一次厄爾尼諾事件的標準，強度為中等，海溫暖中心位於赤道東太平洋。中國氣象部門預測，今次厄爾尼諾事件將持續到明年春季，關鍵區域海溫指數高峰出現在今年11月至明年1月。2023年或成為1850年以來最溫暖的年份，厄爾尼諾使內地南方降雨偏多，而北方偏暖。

水利部水旱災害防禦司周五（10日）發布汛情通報稱，受冷空氣南下影響，黃河內蒙古、寧夏等地持續降溫，預測黃河內蒙古三湖河口至頭道拐河段在下周一（13日）前後出現流凌、即碎冰在河道上流動的現象，首凌日期可能較常年的11月20日早7天左右。水利部將密切監視天氣、凌情變化，加強巡查防守，確保黃河防凌安全。