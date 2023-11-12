惠州別墅僭建成風　揭執法拆除存困難

廣東省惠州市別墅違規僭建問題猖獗，例如部分露台搭建成為房間，也有露台花園遭到挖空改成車位，手法層出不窮。內媒上周五（10日）質疑，由於物管公司不作為，加上取證、執法、拆除困難，導致當地違規僭建屢禁不止。

截至本年9月，惠州政府發現320個安全隱患點，已責令停工244個。經實地調查，內媒記者發現惠州部分別墅存在違規改建或加建問題，例如把湖面填成涼亭，或在牆體之外加建電梯等。其中一名受訪業主質疑，由於物業開發商與物管來自同一個集團，若無支持及默許，混凝土攪拌車根本不可能進入屋苑。

然而，有物管公司負責人強調，他們從未默許有關行為，曾多次與違建業主發生衝突，由於沒有執法權，只能向城管執法部門報案。也有經理直言物管人員不作為，甚至牟取私利，縱容違建，包庇違建，藉此收取高額好處費、喝茶費，甚至與裝修公司一起合作，收取改建提成。

當談及執法難度時，惠州城管執法局相關科室負責人解釋，由於別墅違建比較隱蔽，單靠城管執法部門巡查很難發現，即使成功取證，往往面臨業主提出覆議訴訟，導致整個流程至少需要半年時間。此外，他另提及執法主體是城管部門，拆除主體是轄區政府，兩者並非同一個單位，形成拆除違建建築物變得困難。

針對解決方法，惠州住建局相關負責人表示，在預防及監督違建上，當局主要措施是督促物業服務企業嚴格監督管理責任，充分發揮物業服務企業「吹哨人」、「守夜人」作用，加強日常檢查、巡查力度。惠州城管執法局相關科室負責人也稱，只要房屋被認定屬於違建，城管局就會下發行政處罰決定書，當在不動產交易時會要求必須恢復原狀，否則禁止交易。