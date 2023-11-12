雙11京東成交額創新高　內地速遞包裹逾52億件

上周六（11月11日）是雙11網絡購物節，內地不少民眾在網購平台消費。在低價促銷下，天貓稱雙11訂單量及成交總額全面成長。京東表示，截至當日午夜成交額、訂單量、用戶數齊創新高，其採銷直播的總觀看人數已突破3.8億。

天貓所屬的淘天集團發布戰報顯示，預計雙11全周期為消費者節省超過950億元（人民幣，下同，約1,028億港元）。「價格力」效應帶來用戶規模和商家生意同步成長，其中三線以下市場，今年天貓雙11就新增2,000餘萬購買用戶和超1.4億筆新增訂單。品牌表現方面，共有402個品牌成交破億；店內直播中，天貓消電、珠寶、運動戶外、家居裝潢、服飾等多行業店播成交增速快。而京東上月31日晚上8時開啟雙11百億補貼日，開賣不到4分鐘，頻道成交額即破億。

國家郵政局周日（12日）發布監測數據顯示，自本月1日至上周六，全國郵政速遞企業共攬收52.64億件速遞包裹，年增23.22%，日均業務量是平日業務量的1.4倍。其中在上周六，物流共攬收6.39億件速遞包裹，是平日業務量的1.87倍，較去年同期成長15.76%。