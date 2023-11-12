難抵連續問話　民企老闆留遺書跳樓亡

江蘇常州市民企老闆承勇近日捲入該市天寧區副區長楊康成放款案，被指收受800萬元人民幣（約866萬港元）存款及現金行賄。承勇接受市紀委約談3日，疑遭疲勞問話每天僅睡2小時，情緒崩潰，上周六（11日）跳樓身亡。涉事公司同日發文曝光事件，指承勇留下遺書，含冤自殺以證清白。惟該貼文後被刪除，官方未回應事件。

承勇生前為常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長，上周六曾在朋友圈發文，強調自己並無接受楊康成的賄款，被市紀委約談期間，一開始只想盡快交錢走人，但隨後進退兩難。遺書顯示，承勇自認心理素質太差，審訊房間內十分難熬和壓抑，期間度日如年，「我覺得太累了，先走一步，拜拜」。家屬表示，承勇自殺前一天被市紀委監委約談至深夜11時許才回家，露出壓力比較大的樣子，並對妻子說「對不起」，但並未透露談話內容。

承勇自殺當日半夜出門，熟睡的家人並不知情。承勇的姊姊看到他朋友圈的遺書內容後聯絡弟婦，家人報警求助，上周六凌晨5時許接獲警方通知，指承勇在常州市新北區世茂廣場跳樓。楊康成今年6月因涉嫌嚴重違紀違法受查，承勇家屬及公司員工表示楊根本沒錢放在承勇身上，公司平日和楊也沒往來。公司管理層提及，另有多間企業相關人員也被當局約談，包括本地上市公司。