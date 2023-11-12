內地大範圍轉冷　多地氣溫將創立秋以來新低

內地周日至周一（12至13日）受較強冷空氣影響，大部地區的氣溫將刷新立秋後新低，江淮南部、西南地區東部、江南中東部、華南及青藏高原中東部等地最低氣溫或日平均氣溫累計降溫4至8℃。最低氣溫出現在周一至周二（14日）早上，最低氣溫0℃線位於黃淮南部至江淮北部一帶。

受冷空氣和天雨影響，西北地區東部、黃淮、南方大部等地上周六（11日）起降溫，監測顯示新疆、甘肅、寧夏、陝西、山西、安徽、四川、貴州、湖南、廣西等地部分地區已出現4至8℃降溫，周日早上氣溫0℃線位於山東南部、河南南部、陝西中部一帶。周日起多地氣溫將較常年同期偏低6℃以上，廣西南部、青藏高原中東部等地料將降溫8至10℃、局部地區降10至12℃，江漢、江淮南部、江南北部、貴州北部及東部等地最低氣溫將降至2至4℃。

這股冷空氣過後，各地氣溫將反彈，多數地方氣溫將回升到較常年同期持平或略偏低的狀態。周三至周五（15至17日）將有新一股冷空氣到來，預計內地大部分地區氣溫先後下降4至6℃，東北部分地區降幅可達8至10℃。此外，南方降水範圍周日至周一逐漸縮減，而新疆雨雪亦明顯減少，之後將再度發展。