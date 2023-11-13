公安部起草電騙懲戒辦法　涉案者懲罰期限3年

內地嚴厲打擊電信網絡詐騙，公安部門周一（13日）公布，為深入貫徹落實《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》，近日會同有關主管部門起草了《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法（徵求意見稿）》（下稱意見稿），向社會廣泛徵求意見。

意見稿共有19條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程式、申訴核查6個方面內容，遵循依法認定、過懲相當、動態管理原則，明確個人和單位納入懲戒對象的範圍，規定金融、電信網絡、信用懲戒的具體措施，根據懲戒對象違法行為分級懲戒，規範審核認定、懲戒期限等，明確申訴、受理、核查、反饋和解除的程序和時限。意見稿列明，對因從事電騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人，懲罰期限為3年；經設區的市級以上公安機關認定的懲戒對象，懲戒期限為2年。

在強化依法懲戒的同時，意見稿對懲戒資訊數據實行動態管理，明確要求將懲戒依據、期限、措施和申訴權利書面告知被懲戒對象，並明確了申訴、受理、核查、反饋和解除等工作的程式和時限，充分保障被懲戒對象的合法權益。