中巴一連7日海上聯合演習　首次聯合巡航

中國與巴基斯坦「海洋衞士-3」海上聯合演習上周六（11日）在巴基斯坦卡拉奇某海軍基地開幕。中巴軍方將首次開展海上聯合巡航，雙方將互派觀察員，中方觀察員將隨巴基斯坦反潛巡邏機參加演練。

這是中巴海軍第3次舉辦「海洋衞士」系列演習，聯演旨在增強雙方安全合作，鞏固發展中巴全天候戰略合作夥伴關係，提升兩軍實戰化訓練水平。這次演習一連7日在阿拉伯海北部海空域舉行，分為港岸交流和海上聯演兩個階段，主要包括編隊運動、臨檢拿捕、直升機互降、聯合搜救、聯合反潛等科目。上周六開幕儀式結束後，雙方官兵圍繞未來反潛發展、反水面艦艇技術、反恐行動等議題進行討論。雙方陸戰隊隊員進行了艙室突入、人質營救、近距離戰鬥等實景演練交流。

中方參演兵力包括導彈驅逐艦淄博號，導彈護衞艦荊州號、臨沂號，綜合補給艦千島湖號等6艘艦艇，以及2架艦載直升機和數十名海軍陸戰隊隊員。巴方參演兵力包括沙賈汗號、賽義夫號等9艘艦艇和3架艦載直升機、4架戰鬥機、1架定翼反潛巡邏機，以及數十名海軍陸戰隊隊員。