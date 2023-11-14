股權官司敗訴　企業董事長要挾地方報復下屬

內地硅業龍頭企業「合盛硅業」前總經理方紅承之妻孫麗辰周日（12日）在網上發文，實名舉報合盛硅業董事長羅立國在與方紅承的股權糾紛官司中敗訴後，以將公司搬離浙江嘉興為由，要挾地方對方紅承進行打擊報復。

舉報文章稱，方紅承為公司服務10年之久，並於2017年10月幫助合盛硅業成功上市。2018年12月，方紅承從合盛硅業離職後，董事長羅立國卻背信棄義，一直拒絕兌付上市前即已簽訂協議、給方紅承應得的公司股權，方紅承不得不透過民事訴訟的方式起訴維權。經杭州仲裁委員會和杭州中院、慈溪和寧波兩級法院、平湖法院多次審判、裁決，方紅承均獲勝訴，羅立國敗訴。羅立國為了挽回在股權糾紛中的敗局，對相關部門進行要挾。

合盛硅業在去年11月21日發布的公告中表示，方紅承雖已從公司離職，但在其離職後，公司發現其在職期間存在侵害公司利益的犯罪行為，現已由公安機關偵查查實。對其所涉損害公司利益的其他犯罪行為，公司已另行向公安機關報案。合盛硅業董事浩瀚表示，關於方紅承涉嫌犯罪的事實和證據，已經過公安機關的依法偵查、檢察機關的依法審查，人民法院也將依法開庭審理，相信法院會依法查明事實真相，依法懲處犯罪行為。