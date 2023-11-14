佛山鋁企傳提前放春節假　疑因產能過剩

廣東省一家鋁業公司傳出近日開始放春節假，原因是「需求萎縮、產能過剩」。內媒引述公司內部人士稱，由於行業產能過剩，個別部門可能裁員。

近日一份「佛山金世界創新鋁業有限公司（下稱金世界鋁業）春節放假通知」在網上流傳，部分部門從今年11月9日至明年4月1日放假。放假單位包括擠壓車間、氧化車間、模具車間、質檢部、設備部、成品倉6個單位，通知發布日期為11月8日。至於另一份發布日期為11月10日的「停工放假通知」，則將表述改為「因客觀因素影響，原生產工作不能正常進行，需對車間進行升級改造」，放假時間調整為今年11月10日至明年3月14日，並增加了工資計算的篇幅，以佛山市最低工資標準每月1,900元人民幣（約2,060港元）的80%發放生活費。

內媒周日（12日）致電金世界鋁業，對方拒絕回應。據該公司一名前供應商透露，金世界鋁業的工廠效益很差，「我們很早就沒有給他們供貨了」。公司一名內部人士表示，目前公司還在繼續生產。報道指出，金世界鋁業提前放假是鋁業下行的縮影。自今年4月以來，海外鋁終端消費市場整體需求持續疲軟，包裝、建築等主流市場上漲乏力，導致中國鋁材出口進入階段性低潮期。據中國海關總署數據，前三季度鋁材出口量為395.3萬噸，同比下降18.3%。有在廣東從事高端家居訂製銷售的人士稱，今年門窗的銷售量雖然有增長，但是利潤空間不成正比。