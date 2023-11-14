習近平今啟程赴美　明在三藩市晤拜登

中美元首會晤周三（15日）在美國加州三藩市舉行，中國國家主席習近平周二（14日）晚上乘坐專機離開北京赴美。美國白宮國安顧問沙利文表示，總統拜登認為處理美中複雜關係，領袖之間的面對面外交無可取代，美方期待這是富有成效的會談。中國外交部發言人毛寧提到，中美元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通，形容這是非常重要的會晤。

沙利文表示，預期拜登與習近平將討論美中雙邊關係最基本要素，包括加強開放溝通管道與負責任管理競爭，以避免發生衝突，美方實現這一目標的方式是透過密集外交，以消除誤解並避免意外。至於重啟軍事溝通管道，沙利文指出，美國一直做好維持軍事溝通管道的準備，因為這是負責任的唯一做法，以減少誤解，避免緊張升級、管理競爭，不會演變為衝突；不論美中關係發生甚麼變化，這樣的軍事聯繫都應該保持不變。

沙利文表示，美中關係複雜且處於競爭，若管理不好很容易陷入衝突或對抗，因此有效管理美中關係是拜登政府最重要責任。此外，美中必須能夠就雙方面臨的所有關鍵議題直接對話，包括俄烏戰爭等危機，也能夠有機會討論如何有效管理台海和平穩定。