前日揆料北京或佔領金門　促美日澳加強合作

日本前首相兼執政自民黨副總裁麻生太郎正訪問澳洲，他周一（13日）出席智庫「澳洲國際事務研究所」的活動時表示，中國大陸直接攻打台灣的可能性低，但可能會先佔領金門。他亦主張日本、澳洲、美國應加強安全合作，提高在印太地區的阻嚇力。

麻生太郎指，若北京佔領金門，日本與澳洲、美國有必要團結一致，展現不容許以武力改變現狀的意志。他認為大陸長期的目標是以海軍軍力掌控第二島鏈、即從日本伊豆群島至美國關島，如果無法阻止北京這個企圖，美國海軍行動可能受限，所以日本、澳洲和美國應進一步合作。

麻生提出，因應大陸擴大海洋行動，日本應加入美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS），形成美日英澳四方安全夥伴關係（JAUKUS），作為嚇阻大陸的象徵。對於澳洲透過AUKUS強化潛艇部隊，日本可作出貢獻。他稱，日本周邊有俄羅斯、大陸、北韓，如此危險且難以預測的地區在世上幾乎絕無僅有，日本與澳洲可建立同盟關係，日美澳加強合作的話，美國在印太地區的阻嚇力將增為2倍，甚至是3、4倍。