蕭美琴料下周成賴清德參選副手　吸引中間選票

台灣總統選舉下周開始登記，各陣營副手人選將公布。台媒周二（14日）引述消息指，民進黨競選團隊計劃於下周一（20日），正式宣布該黨總統參選人賴清德與台駐美代表蕭美琴拍檔參選。蕭的辦公室正緊急改裝，「賴蕭配」登記後的周末，蕭將返回花蓮造勢並出席競總成立大會。

報道指，民進黨希望透過蕭美琴的個人形象，吸引更多年輕和中間選票。台總統蔡英文、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌等人組成的輔選團隊，也將全面下鄉爭取綠營立委過半數。下周一也是立委登記參選第一天，部分縣市參選人希望聯合爭取到最新出爐的副手人選，陪同登記參選。民進黨不分區立委提名委員會周一（13日）再開會，賴清德親自主持。該黨周三（15日）將召開中執會通過不分區立委名單，其中前衞福部長陳時中是否入選受關注。

有台媒周二公布的最新民調顯示，如國民黨和民眾黨的「藍白合」破局、鴻海集團始創人郭台銘參選，賴清德以26%支持度居首；如郭台銘退選，賴清德跟藍白合對決，民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜的「柯侯配」將以41%支持度領先「賴蕭配」的35%；如果郭台銘堅持參選，「柯侯配」比「賴蕭配」的領先幅度將收窄。