中國公民全撤離加薩　華籲以加入不擴散核武器條約

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰事持續，有以色列官員提出在加薩地帶使用核武的言論。中國常駐聯合國副代表耿爽表示，中方支持建立中東無核及其他大規模殺傷力武器區，呼籲以色列以無核國家身份加入《不擴散核武器條約》。中國外交部周二（14日）表示，經過多方努力，中國公民已於日前全部安全離開加薩。

中國常駐聯合國網站周一（13日）發布新聞稿，耿爽指核武等大規模殺傷性武器問題一直是導致中東地區互信不足、影響地區和平與穩定的重要因素，認為上述舉措有助遏制大規模殺傷性武器擴散，維護國際防擴散體系的權威性和有效性，減少軍備競賽和衝突風險，為實現地區長治久安提供重要機制保障。他提到，中方對以色列官員有關在加薩地帶使用核武的言論感到震驚、表示關切，敦促以方官員收回這些言論，並將所有核設施置於國際原子能機構保障監督之下。

中國外交部發言人毛寧表示，自以巴衝突升級以來，黨中央高度重視衝突區域中國公民的安危，中國駐外外交機構根據國內的工作部署，一直跟在加薩地帶的中國公民保持聯繫，目前相關人員均已撤離。