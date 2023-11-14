內地逾1.4億人患糖尿病　每年約140萬人不治

周二（14日）是聯合國糖尿病日，內媒引述最新數據指，內地糖尿病患病率已達12.8%，有超過1.4億糖尿病患者，每年約有140萬人死於該病。內地已將糖尿病防治納入健康中國行動15個專項行動中，規劃到2030年18歲及以上居民糖尿病知曉率達60%及以上，糖尿病患者規範管理率達70%及以上。

數據顯示，內地前年在糖尿病衞生保健的支出為1,653億美元（約1.29萬億港元）。隨着糖尿病患者持續增加，相關支出總額將擴大，預計在2030年和2045年分別達1,850億美元和1,931億美元（約1.44萬億和1.5萬億港元）。內媒指出，糖尿病已成嚴重危害國民健康並給社會帶來沉重經濟負擔的重大公共衞生問題，防治工作迫在眉睫，今年世界糖尿病日的主題是「了解風險，了解應對」，聚焦二型糖尿病的預防和延緩。

全球成年糖尿病患者人數前年達到5.37億，中國佔26.2%，其中以二型糖尿病為主。有學者提出，要減少糖尿病前期演變為二型糖尿病的風險、降低年輕人及肥胖者的發病率，以及減少併發症出現。一型糖尿病方面，內地目前每年新發逾1萬宗，過去20年間內地15歲以下一型糖尿病發病率增加近4倍，惟相關防治仍存空白領域，用藥選擇少是一大困境。