中美官方鼓勵　兩國高等教育機構恢復交往

內媒周二（14日）報道，中美對外教育合作組織近日舉行合作對話會，雙方認為人文交流在中美雙邊關係發展中發揮重要作用，特別是教育交流。雙方鼓勵兩國的高等教育機構恢復交往，並不斷發展深化合作。

中國教育國際交流協會與美國國際教育協會今年9月18至20日共同舉辦中美高等教育合作對話會，重申兩國在高等教育領域開展合作的重要性，並認為教育交流與合作是中美雙邊關係的重要支柱。會後發表的共同聲明稱，雙方鼓勵中美高等教育機構梳理總結兩國教育合作前期及現有成果，包括合作實例和實現互利共贏效果的重要合作。雙方承諾充分利用已有成效的或新的合作框架，鼓勵雙方院校為推動兩國機構持續合作築牢信心，共同應對當前和未來挑戰。

雙方重申期待與兩國相關機構開展合作，為深化和擴大兩國高等教育合作、促進教育交流營造有利環境。雙方決定將對話會發展為長效機制，在對方國家輪流舉辦，計劃於明年在中國舉辦下一次對話會。對話會的長期目標是讓彼此更好地了解對方面臨的挑戰和機遇，並幫助雙方學界解決問題，實現預期。