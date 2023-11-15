善信還願僱人噴漆　文物摩崖造像面目全非

四川省巴中市南江縣有民眾為了還願，僱人替摩崖造像噴漆或塗上顏料，令文物面目全非。南江縣文物保護研究中心周二（14日）表示，目前已聯繫有關方面專家，他們到場後將制訂修復方案，將盡最大努力還原。

有網民周一（13日）發文稱，南江石飛河摩崖造像，被「虔誠」且無知的百姓塗污。圖片顯示，一些造像的蓮座、衣服、頭飾、手中器物塗上不同色彩，一龕七尊造像疑似全身塗上大紅漆油，令本來面目難以辨認，有部分造像則幸免於難。南江縣文物保護研究中心負責人表示，接到情況反映後立即報告巴中市文物局，市縣兩級文保專家立即到場。調查發現，本月7日一名60多歲的民眾為了還願，僱人花2天時間為部分造像上色。調查人員證實，塗料是學生繪畫的顏料或噴漆。文保部門已聯繫四川省考古院及四川大學考古文博學院專家，詳細分析塗料成分後制訂修復辦法。塗污的造像，是至今巴中境內發現的最早期摩崖造像。

石飛河造像分為A區與B區，共開鑿造像碑1通和造像龕16個，罕見地始鑿於北魏晚期，在初唐、武周和中晚唐又有續鑿。造像開鑿年代早，形成過程複雜，尤其是整體將地表天然石包開鑿為造像碑的特色作法，在四川地區尚屬孤例。造像位於南江縣赤溪鎮金銀村5社，因被高大茂密的樹木遮擋，2017年才發現。造像分別位於兩座裸露的紅沙岩上，文保部門為保護造像，特別在造像頂部加蓋雨棚，並安裝了監控設施。