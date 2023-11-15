長春智力障礙農婦生10孩　孻女腋下潰爛

近日一段網傳影片稱一對農村夫婦誕下10名孩子，因家庭條件惡劣，家中年紀最小的女嬰腋下潰爛，引起各界關注。女嬰一家居住在吉林省長春市德惠市大青咀鎮一村莊，村幹部指女嬰母親有智力障礙，有政府幫扶補助。

片中女孩名為兔兔，拍片人周一（13日）指影片是很久以前拍攝，目前兔兔狀況良好。同日當地兩名村民證實，村裏確實有一戶人家生了多名孩子，夫婦都是村民，「可能生了10個，剩6個，（因為）死了幾個」。村幹部周二（14日）表示，影片中一家父親59歲，母親40多歲、有智力障礙，辦了殘疾證。村幹部又指，夫婦目前共撫育6名孩子，其中有孩子智力上有缺陷，至於死了多少子女則不太清楚。他們家以前在河邊，給孩子在河裏洗澡，丈夫會捕魚去賣，現在搬到村的中心。

村幹部稱，目前女孩已經恢復健康。關於女嬰一家的生育情況，村幹部稱夫婦現在還沒有節育，「沒法勸」。村幹部又指，很多網紅給兔兔一家送東西，但他們吃幾口就丟了，給他們收拾屋子過去幾天又是那樣。那些網紅主要來送點東西、收拾屋子，僅此而已。有不少網紅上門拍攝兔兔一家的情況，更有人抱着兔兔直播售賣商品。村民透露，兔兔一家在網上火紅了，網紅還帶他們家去吃飯。