內地制訂國內旅遊提升計劃　釋放消費潛力

國家文化和旅遊部為進一步釋放旅遊消費潛力，推動旅遊業高質量發展，近日研究制訂《國內旅遊提升計劃（2023-2025年）》，內容圍繞9個方面，提出30項主要任務。其中計劃將推動放寬旅遊民宿市場准入，讓其持續規範發展。

計劃提出，到2025年內地旅遊市場規模要保持合理增長、品質進一步提升，國內旅遊宣傳推廣效果更明顯，優質旅遊供給更豐富，遊客消費體驗得到有效改善、滿意度進一步提升。旅遊公共服務效能亦要持續提升，重點領域改革取得突破，旅遊市場綜合監管機制更健全，現代治理能力進一步增強，境內旅遊市場對促進消費、推動經濟增長的作用更突出。

計劃提出的多項任務，主要圍繞加強境內旅遊宣傳推廣、豐富優質旅遊供給、改善旅遊消費體驗、提升公共服務效能、支持經營主體轉型升級、深化重點領域改革、提升旅遊市場服務質量、加強市場綜合監管、實施「信用+」工程方面。計劃又要求促進旅遊與文化、體育、農業、交通、商業、工業、航天等領域深度融合，拓展旅遊演藝發展空間，發展特色旅遊演藝項目，推動旅遊演藝提質升級，並培育文體旅、文商旅等融合發展的新型業態，打造「跟着賽事去旅行」、「尋味美食去旅行」品牌項目。