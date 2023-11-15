蕭美琴現身APEC年會　未回應是否晤布林肯

民進黨台灣總統參選人賴清德周二（14日）證實，已和台駐美代表蕭美琴談過副手問題。蕭美琴當日現身在美國加州三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）台灣媒體團下榻酒店，面對賴清德副手提問未有回應。外界同時關注，蕭美琴與出席APEC會議的國發會主委龔明鑫，與美國國務卿布林肯會面。

台積電始創人張忠謀已啟程前往三藩市參加APEC年會，周二晚出席蕭美琴歡迎晚宴，龔明鑫、行政院政委鄧振中等台灣官員亦率團抵美。蕭美琴與龔明鑫現身的酒店據報也是布林肯、南韓總統尹錫悅等政要入住的酒店，被問及是否剛和布林肯或理念相近夥伴對話時，蕭僅稱「APEC的事情很多，我們讓APEC順利落幕」。

賴清德周二受訪時證實和蕭美琴談過副手問題，對方知道自己的責任；並稱二人理念相同、目標也一樣，在政治路上他們是同事亦是戰友。賴又指摘，大陸已介入台灣選舉，否則美國不會發出警告。他表示，大陸介入台灣選舉的方式很多，包括用武力威脅，然後藉大外宣把台灣選舉定位為戰爭跟和平的選舉，在野黨也呼籲這樣的口號，「這是還滿可惜的」。