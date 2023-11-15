藍白合今再政黨協商　事先各自劃下底線

國民黨和民眾黨尋求「藍白合」，共推台灣正副總統參選人最強組合。兩黨第二次政黨協商周三（15日）早上10時舉行，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和國民黨主席朱立倫準時抵達位在台北市內湖行善路的馬英九基金會開展談判。

台媒指出，中選會下周一至五（20日至24日）開放受理總統、副總統參選人登記，若以最後一天計算，藍白陣營即使達成共識，要在倒數9天完成民調，按此時程推算，最遲周三必須確認民調佔比。馬英九基金會執行長蕭旭岑親自接待藍白協商參與者，現場擠滿大批記者。

兩黨周二（14日）各自劃下底線，據報國民黨合作底線是「柯侯」或「侯柯」與民進黨總統參選人賴清德搭配台駐美代表蕭美琴進行對比民調，比率佔六成，另外四成為政黨互比。是否納入政黨支持度是雙方分歧所在，如能就全民調方法達成共識，藍白合便可向前推進。

柯文哲辦公室發言人陳智菡周二指出，「柯侯配」和「侯柯配」本身就有政黨支持度的意涵，如再加入政黨支持度，就是「書蟲灌水」。國民黨立委參選人徐巧芯則認為，即使藍白合破局，國民黨或在野陣營還是有機會勝選，達到下架民進黨的目標，但戰略絕對不會是去攻擊沒有執政的柯文哲。