內地15市試點推公共車輛全電動化　擬建70萬充電樁

內地工信部等8個部門近日發布通知，確定以北京、深圳、成都、重慶、鄭州等15個城市，作為推動公共領域車輛全面電動化的首批試點，以形成一批可複製可推廣的經驗和模式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運輸體系建設發揮示範帶動作用。

通知提出車輛電動化水平大幅提高、充換電服務體系保障有力、新技術新模式創新應用3個主要目標，以及提升車輛電動化水平、促進新技術創新應用、完善充換電基礎設施、健全政策和管理制度4方面重點任務。

根據通知預期目標，新能源汽車推廣將聚焦公務用車、城市巴士、垃圾車、的士、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等領域，推廣數量料逾60萬輛。充換電基礎設施方面，將建成逾70萬個充電樁和7,800座換電站。此外，新技術新模式發展尋求取得積極成效，智能有序充電、大功率充電、換電等加快應用，汽車到電網（V2G，即將汽車電力輸回電網）、光儲充放等車網融合技術示範效果良好，智能網聯汽車技術有提升且示範規模逐步擴大，新能源汽車碳交易、綠色電力交易實現新突破，關鍵零部件國產化率逐步提升並實現上車應用。