賴清德如跟蕭美琴拍檔參選　國台辦：獨上加獨

民進黨台灣總統參選人賴清德近日表示，如他當選兩岸發生戰爭的機率最低，因他最有能力守護台灣安全。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（15日）回應時，批評賴是「台獨工作者」及典型無賴，強調「台獨」意味戰爭。對於賴可能與台駐美代表蕭美琴拍檔參選，朱稱這兩個人如湊成「雙獨組合」，將是「獨上加獨」。對於美國要求大陸不要介入台選舉，她希望美方恪守一中原則。

近日有台商指摘，台灣在民進黨當局執政之下民不聊生，發展停滯，當地「十大民怨議題」以缺蛋與進口蛋爭議排第一位。朱鳳蓮回應稱，民進黨上台以來「蛋荒」不只一次出現，加上進口「毒雞蛋」、「洗產地」等問題，充分說明民進黨當局沒能力解決好民生問題。她又指，民進黨當局長期在台灣推行「去中國化」教育造成惡果，世新大學中文系如停止招生，會是又一相關惡例，將嚴重影響學生學習和未來發展。

朱鳳蓮另提到，近期兩岸航線客流量穩步提升，最近一周北京、上海、廈門、成都、深圳、廣州、杭州、南京、重慶、福州、青島、武漢、寧波、鄭州14個城市執飛兩岸航線共580班客運航班，運送84,528人次旅客。但她指，兩岸航班和運量雖較疫情防控期間有所增長，但航點仍非常有限，呼籲台方盡快全面恢復兩岸空中直航、海上直航及「小三通」。