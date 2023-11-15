中美峰會選址百年歷史莊園　遠離APEC會場

中美官方至今未公布兩國元首會面地點，美媒周二（14日）則引述知情美國官員指峰會選址是加州三藩市灣區的費羅麗莊園（Filoli），莊園有過百年歷史，莊園官網也發布通知會在周三（13日）至周五（15日）對外關閉。專家指，地點符合中方想遠離亞太經合組織（APEC）峰會場地的期望，而且可營造中美領導人對等的形象。

費羅麗莊園位於加州北部伍德塞德，在三藩市以南約40公里，即一處沿海的僻靜莊園，建於1917年，最初是三藩市上流社會人士伯恩二世（William Bowers Bourn II）的私人住宅，後來成為國家歷史保護信託基金管理的景點。莊園面積逾650英畝，園中有一座喬治式復興風格的豪宅、一個英國文藝復興時期風格的花園、果園及一條1.6公里的小徑。平時莊園開放給一般民眾舉行婚禮及商業拍攝，許多影視作品都在此取景。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，費羅麗莊園是一個安靜、偏遠的地點，中美領導人能在較輕鬆的環境下進行隱密談話。更重要的是，這個地點並非與APEC峰會場地相連，看起來更像是兩國領袖舉行雙邊會談，可與APEC峰會的多方會談做區分。另有分析指，在莊園會談能讓中美領導人遠離塵囂，遠離媒體及許多可能引發衝突的事物。