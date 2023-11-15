報告指歐盟去風險帶來挑戰　華促遵守市場經濟

設在比利時布魯塞爾的歐盟中國商會周二（14日）發布2023年建議報告指出，在歐華企對歐盟營商環境評價連續4年下降，逾六成受訪企業認為歐盟「去風險」策略帶來挑戰。中國外交部周三（15日）呼籲歐方認真傾聽華企的合理建議，以實際行動遵守市場經濟規則，維護中歐經貿關係健康、穩定發展，為華企赴歐投資興業提供公平、透明、穩定和可預期的營商環境。

該份建議報告由歐盟中國商會與顧問公司羅蘭貝格聯合發布，報告對約180家在歐華企和機構進行問卷調查和訪談，其中41%受訪企業提及曾因歐盟市場准入門檻不合理而錯失良機，「招聘難」和「簽證難」成人才環境樽頸，政治因素導致部分歐洲大學及科研機構與華企擱置合作。報告建議中歐以貿易互補應對全球滯脹風險，以公正公平激勵綠色可持續發展，以互惠互利推動數碼產業合作；同時呼籲歐盟審慎對待對華電動車反補貼調查，不以網絡安全為由設置市場壁壘，而應在5G、6G等領域與中方開展合作。

針對上述報告，中國外交部發言人在記者會回應稱，報告反映了在歐洲的中資企業一些擔憂，包括歐盟將經貿問題政治化、泛安全化的傾向，歐盟「去風險」政策的影響以及科研合作受阻，辦事及溝通效率不足等營商環境方面的問題。發言人稱，中歐雙方應共同維護經濟全球化的正確方向，推動貿易和投資自由化、便利化，減少壁壘，避免增加新的壁壘，實現更高水平互利合作。