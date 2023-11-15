解放軍訓練　首見導彈護衞艦大理號入列

內地官媒和軍媒近日相繼報道，解放軍南部戰區海軍某艦艇訓練中心組織開展實戰化訓練，參訓的艦艇中首次提到隸屬南部戰區某護衞艦支隊的054A型導彈護衞艦大理號，這說明該艦已於此前入列海軍。未來通過全訓考核後，大理號將正式形成戰鬥力。

南部戰區海軍某護衞艦支隊日前組織艦艇編隊奔赴訓練海域，展開航行狀態下艦艇操縱、航行情況處置、實際使用武器等訓練，檢驗官兵自主分析判斷、戰場臨機應變和協同作戰能力。在前述訓練中，大理號發現空中來襲導彈，指揮員下令射出數枚干擾彈，大理號隨之隱沒在大海中。照片除了有大理號，還顯示至少3艘軍艦，包括另一艘054A型導彈護衞艦巴彥淖爾號（船舷號551）、071型綜合登陸艦五指山號（船舷號987），以及另一艘未顯示船舷號的補給艦。

大理號舷號為553，屬於新批次改進型054A型導彈護衞艦8號艦，總第38號艦。該艦由廣州黃埔造船廠建造，去年8月下水，今年下半年入列海軍。目前全部10艘新批次改進型054A型導彈護衞艦，除最後一艘通遼號尚未正式入列外，其餘包括大理號在內的9艘艦已分別入列東部或南部戰區。