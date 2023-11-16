研究生自殺亡留遺書批評導師　家屬怨學校無提前干預

湖北工業大學一名研究生日前留下近千字遺書自殺，批評導師「只會搞錢、搞關係、壓榨學生」，要求學生「十倍的貢獻」。校方事後根據遺書內容對課題組的老師、學生進行調查，認為導師不涉及違反師德或其他違法行為。宣傳部工作人員近日表示，已請示領導，決定不對上述事件進行回應。

內媒周三（15日）報道，死者賀某在遺書中表示，離世的念頭有一年多時間，形容自己理想破碎，信念崩塌，​​張姓導師是擊碎他脆弱信念的主力，另外兩名老師及實驗室的規章制度是次要原因。​賀某姊姊賀琴（化名）通過查閱弟弟的手機發現，過去幾個月寫的電子日記，其中有很多與遺書內容相似的話，例如抱怨研究項目，抱怨被導師打壓，需要絕對服從等。賀琴介紹，因為弟弟的英文沒過六級，需要發表兩篇論文才能畢業，最後一篇論文連續退稿，他覺得可能無法畢業。

賀琴表示，賀某是留守兒童長大，家人長期在外打工，平時每周會有一次電話聯絡，大多時候是報喜不報憂，也從未提過在學校的不愉快事情。她指自己認可賀某的死亡與學校無直接關係，也不想向學校索賠，但接受不了校方認為事件與校方完全無關的態度，認為學校老師無提前發現學生的心理狀態異常，或提早通知家長情況。賀琴希望所有的大學都能建立一套有效的干預措施，以免悲劇再次發生。