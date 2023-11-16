中美關係料難明顯解凍　尋經貿合作空間

中國國家主席習近平當地時間周三（15日）在加州三藩市與美國總統拜登會晤，外界普遍認為會談不太可能使兩國關係出現重大解凍。但隨着全球緊張局勢加劇，中美在某種程度恢復穩定關係已成為拜登外交政策的首要任務之一，這次會議是積極的迹象，意味雙方領導人希望制訂一個「框架」來管理兩國之間的競爭關係，目的是消除誤解並避免意外，並在經貿合作等方面尋找合作空間。

習近平對上一次訪美在2017年，此後中美關係因貿易戰等而發生天翻地覆的變化，至近年中美關係依舊緊繃，這種衝突在軍事上愈發明顯，包括美國前眾議院議長佩洛西訪台、中國偵察氣球風波等。拜登政府今年派出多名高官訪華，表明美國雖要保護國家安全，但不尋求切斷與中國的經濟聯繫。美媒指出，中國官員亦與美國商界接觸，希望告訴對方中國仍是有吸引力的營商之地。

儘管中美能在經貿等方面合作，兩國元首會晤預計仍無法改變科技競爭現狀。近年有美國智庫提出「小院高牆」戰略，主張美國政府需確定與國安直接相關的核心特定技術和研究領域，並劃定適當戰略邊界。中國官媒批評美方構築小院高牆終將反噬自身，不應為了維護科技霸權不擇手段，不應剝奪其他國家的發展權利，中國將繼續順應開放合作大勢，推進高水準科技自立自強。

雙方在台灣問題上亦難以取得共識，拜登上任後曾多次表態美方在台海一旦爆發衝突時會協防台灣，雖然拜登政府沒改變一中政策，但將台灣視為印太地區重要夥伴。北京則一直認為美台官方接觸，形同鼓勵台灣永久維持近幾十年來的實質獨立。有台灣專家指出，兩個月後台灣即將舉行總統選舉，預計中美會以互劃紅線的方式針鋒相對，戰爭發生機率仍然高企。