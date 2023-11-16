台烏簽6項合作備忘錄　助戰亂民眾重建家園

台灣周二至周三（14日至15日）參加在波蘭華沙舉行的第二屆國際烏克蘭重建展覽與論壇，並設立台灣形象館。台駐波蘭代表吳尚年與烏克蘭合作夥伴簽署6項合作諒解備忘錄，深化台烏民主夥伴關係。這次是台方首度參與該論壇，希望未來有更多相關合作機會。

台外交部指出，台代表與烏克蘭發展聯盟執行長瑪姬芙尼丘克（Mariia Makivnychuk）簽署合作意向書，計劃在烏克蘭中西部成立兒童與婦女照護中心，為當地人民提供法律與心理諮詢以及就業訓練課程。台方另與全烏民主聯盟執行長亞希涅維琪（Yaryna Yasynevych）簽署合作意向書，共同為烏克蘭西北部地區的境內移民學子，提供台灣數碼設備與教學課程。

台方亦與基輔州布恰鎮長費多魯克（Anatoly Fedoruk）簽署合作諒解備忘錄，捐助當地30萬美元（約234萬港元），協助重建兒童運動學校，費多魯克又代表由1,031個成員組成的烏克蘭城市聯盟簽署合作諒解備忘錄。台方之後再與烏克蘭基督教醫療協會和非牟利組織NO Labels簽署合作諒解備忘錄，分別捐助190萬美元及160萬美元（約1,482萬和1,248萬港元），救助戰爭傷患。

駐台記者宋江誠報道