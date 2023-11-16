拜登：中美元首會晤具建設性　促勿干預台選舉

美國總統拜登與中國國家主席習近平於當地時間周三（15日，香港時間周四）在三藩市舉行會晤後，拜登舉行個人新聞發布會向外界說明。拜登提到二人談及台灣問題，他重申美方無意改變一中政策，但希望中方不要干預台灣選舉。

美媒指出，拜登舉行單獨記者會很少有，這是他上任以來第14次單獨記者會，也是今年第3次。拜登表示，今次中美元首會晤具建設性，認為中美已回到直接、開放、清晰的溝通之上，指出如與中國或任何主要國家出現重大誤判，可能造成真正的險境。

拜登將中美關係描述為「競爭性」，稱美國將繼續與中國競爭，但會負責任地這樣做，以免製造無心的衝突。他指中美並非總是意見一致，但他與習近平的會談總是直截了當。被問及是否信任習近平時，拜登表示「信任但要核實」，這就是其處境。雙方同意，如果任何一方想繼續對話，都願意拿起電話。

拜登提到，二人在峰會上同意遏制鴉片類藥物芬太尼的流通、恢復軍事溝通以及在人工智能領域合作。拜登亦向習近平提出對中國行動的擔憂，這些涉及拘留美國公民、人權和在南海的脅迫活動。他又向對方提供認為在華被拘留的人員名單。

拜登會後亦在社交平台X發文，表示很重視與習近平的對話，認為最重要的是兩國領導人之間能夠清楚地了解彼此，今次會談可能是二人至今最有建設性及最富成效的討論之一。文中又提到，關鍵的全球挑戰需要他們的共同領導，而這天他們取得真正的進展。