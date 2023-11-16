養生會館騙長者消費　涉1300萬人民幣　

上海市浦東新區濰坊新村派出所附近一間養生會館近年多次以養生名義，招攬長者前來，主動為其墊錢消費，詐騙70多名長者共1,300多萬元人民幣（約1,398萬港元），旗下14間設在寶山、楊浦、浦東等地門店去年12月遭警方掃蕩。內媒周二（14日）報道，浦東新區人民檢察院已起訴東主黃某等人，將擇期判刑。

案情指，涉事養生會館連鎖門店於2018年7月開辦，為了區分詐騙目標更做了檔案，羅列長者詳細資料，例如哪位長者老伴去世獨居等。當得手後，老闆黃某就會把贓款中75%用於門市營運，總監分一成，餘下15%則由技師分享，結果成功令到其生意不斷擴張。不少長者透露，店家曾經幫他們驗血驗尿，事後獲告知不做項目，身體健康會有不良趨勢。

經調查，上海警方去年年底收網，黃某等人到案後矢口否認自己詐騙。浦東新區檢察院遂組織5個檢察官小組展開工作，分別審查主犯、經理總監層級、技師財務及普通員工，梳理確認疑犯在過往經營過程中涉嫌詐騙關鍵點，最終認定店家不僅在經營活動中普遍對受害者虛構身份，還以價格虛高精油欺詐客戶。