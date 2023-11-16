華提中美關係5支柱　共同有效管控分歧

中國國家主席習近平當地時間周三（15日）在美國三藩市費羅麗莊園與美國總統拜登舉行中美元首會晤後，中國官媒發布會面內容詳情。中方指出，中美應有新的願景，共同努力澆築兩國關係的5根支柱，包括共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。

中方提到澆築兩國關係的支柱，包括中國始終致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係，同時有必須維護的利益、捍衞的原則和堅守的底線；雙方要了解彼此的原則底線，冷靜處理分歧和意外。中方亦指出，雙方要充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的機制，開展禁毒、司法執法、人工智能、科技等領域合作；也應加強在國際和地區問題上的協調合作，向全球提供更多公共產品；並要增加兩國航班、促進旅遊合作、擴大地方交往、加強教育、殘疾人士事務合作。

報道指，這次會晤積極、全面、富有建設性，為改善和發展中美關係指明了方向。三藩市應成為穩定中美關係的新起點，兩國元首同意繼續保持經常性聯繫，責成雙方團隊在落實好峇里島會晤共識基礎上，及時跟進和落實本次會晤達成的新願景。