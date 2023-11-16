戶口簿無故添「孫兒」　戶主憂別有內情

江蘇省連雲港市東海縣青湖鎮磨山村的王先生近日給兒子辦理轉戶口手續時，意外發現戶口簿上無故多出一名10歲大的「孫兒」，但事實上王先生的兒子仍未婚。內媒周二（14日）報道，王先生所在的磨山村疑不止一戶出現這種情況，有人更曾向警方舉報，當地相關部門正調查此事。

70多歲的王先生為38歲的兒子遷移戶口時，意外發現戶口簿上多出一名叫「王某霖」的孫兒，而一家人對該人都不知情。他周二表示，雖然現已換了新的戶口簿，但他仍擔心會影響兒子以後的婚事，害怕被別人說閒話，並懷疑有人從中牟利。他早前將此事反映到政府熱線，獲回覆經青湖鎮派出所核查，已將多出的戶籍人員注銷，卻未交代該名「孫兒」的來歷。據王先生戶口簿資料顯示，「王某霖」為男性，2013年8月26日出生，戶口頁上蓋有東海縣公安局青湖鎮派出所戶口專用印章。

據王先生所知，同村有另一家人只有一名女兒，但戶口簿上也多了一名「兒子」。內媒其後聯絡王先生所在的泉溝村前村支書，他表示自己在任時也聽說過，村裏有人的戶口簿登記戶籍人數多於實際人數，但戶籍的事不歸村裏管，他以為已經處理完。內媒其後致電東海縣公安局，工作人員表示不了解具體情況。青湖鎮權威部門工作人員則表示，王先生戶口簿上出現的「王某霖」，2013年12月17日確實進行了戶口申報，落在王先生戶口上，其父名字為「王三某」。2021年6月17日，相關部門已按照虛假戶口將王某霖的資料注銷。