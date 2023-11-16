內地發布心腦血管疾病防治方案　降低死亡率

為了落實《「健康中國2030」規劃綱要》、《中國防治慢性病中長期規劃（2017—2025年）》等重要政策文件，國家衞生健康委等14部門周二（14日）發布《健康中國行動—心腦血管疾病防治行動實施方案（2023—2030年）》（下稱《實施方案》），提出到2030年建立覆蓋全國心腦血管疾病綜合防控和早診早治體系目標，將相關死亡率降至每10萬名死者僅佔190.7以下。

由於國家衞生健康委堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持預防為主、防治結合，持續完善慢性病防治政策支持體系，遂統籌各方資源，加強與相關部門合作配合等，在早診早治、科普宣教及能力培訓等方面取得一定成效，需進一步細化工作任務，明確工作路徑，切實保障心腦血管疾病防治行動落地生效，故決定制定上述《實施方案》。

是次《實施方案》共有3個特點，首分是進一步強化政府、部門、社會、個人四方責任，推動建立政府主導、部門協作、動員社會、全民參與綜合防控機制；其次是注重關口前移，堅持預防為主，聚焦健康全過程；最後是創新心腦血管疾病同防同治路徑。

談及主要內容時，《實施方案》提及之會實施危險因素控制，降低發病和死亡風險；加大全民健康教育力度，不斷提高健康素養；加強心腦血管疾病綜合監測，不斷提高監測質量；強化關口前移，創新心腦血管疾病同防同治路徑；完善急救體系，提高規範化、同質化診療水平；加強科技創新攻關，解決防控關鍵技術問題。

此外，《實施方案》會要求各地加強組織領導，建立健全心腦血管疾病防治工作領導協調機制，強化部門責任，明確職責和分工；加強統籌協調，與各項健康中國專項行動有機結合、整體推進，形成心腦血管疾病防治的強大合力；狠抓督促落實，完善評價機制，加強督促指導，對政策措施實施效果進行綜合評價，切實保障防治工作效果，藉此保障能夠實現各項目標。