美委員會發報告　籲允台軍赴境內受訓

中美元首會面前夕，美國傳媒周二（14日）引述消息報道，美中經濟與安全評估委員會（USCC）同日發表年度報告，建議國防部在境內訓練台灣軍隊，好讓台方熟悉如何操作採購新武器平台。委員會主席卡羅琳‧巴塞洛繆（Carolyn Bartholomew）受訪時解釋，建議目的是確保台灣接收美方武器時已知如何使用，省去訓練時間。美國國防部拒絕回應。

卡羅琳‧巴塞洛繆受訪時稱，假如國防部直接在美國訓練台軍，那麼就不必在交付武器後再花半年時間訓練台方部分。她稱所有人從俄羅斯入侵烏克蘭一事吸取教訓在於，部隊在獲得先進技術前，接受訓練十分重要，理由是接收武器與需要使用武器時間中間往往會出現嚴重落差。

美國國務院副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）則說，台灣部隊至今已在某些武器平台上受訓，包括F16戰機。他強調有關安排並非史無前例，不過目前還沒有針對尚未交付武器系統提供訓練。他稱委員會提案將採用過去交付F16戰機模式進行，將它應用在新武器系統之上。

針對USCC提案，台灣民進黨立委王定宇日前受訪時提到，台灣計劃派遣兩個營地面部隊赴美，由於一個營可多達600人，代表台灣部隊赴美訓練人數大幅增加。當談及USCC計劃時，美國國防部發言人蘇普萊表示，美方不對具體行動、交戰或訓練發表評論，美方對台支持及國防關係，仍然與大陸當前構成威脅一致，美國對台承諾堅如磐石，致力維護台海和地區和平與穩定。