台總統選舉確定藍白合　美關切大陸有無介入

民眾黨與國民黨周三（15日）就台總統選舉展開政黨協商，會後就「藍白合」達成共識。民眾黨總統參選人柯文哲於電視節目上透露，他接到美國在台協會（AIT）的電話，要求民眾黨秘書長周台竹解釋，藍白合有無大陸介入。AIT發言人周四（16日）回應，美方認為台灣下一位領導人應由台灣選民決定，不受境外勢力干涉，也強調美方不會選邊站，不管明年執政黨為何，美國對台政策都不受影響。

柯文哲表示，自己剛上節目第一通電話是AIT打來，形容這是台灣的困境，「公公婆婆太多了，我們就是夾在中間」。他承認美國與大陸都會介入台灣的選舉，但台灣有自己的主體性，還是要思考如何處理。AIT發言人則稱，美方對台灣的民主程序有信心，也支持台灣蓬勃的民主，並期待與明年選出的新任領導人合作。

民進黨總統參選人賴清德周四表示，美國如沒證據的話不會詢問柯文哲，比較罕見的是柯竟然公開在節目中講出來，違反國際的外交慣例，這可看出對方欠缺外交訓練，也不遵守外交慣例。賴指摘藍白硬是湊合在一起而且還公然分贓權力，不但沒民主精神也不把人民看在眼內；認為柯與國民黨總統參選人侯友宜都不是適任的領導人，不管誰正誰副，政治上沒有負負得正的事。