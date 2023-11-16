國開行前副行長涉受賄　被開除黨籍

中央紀委國家監委周四（16日）通報，對國家開發銀行前黨委委員、副行長周清玉嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪。他被開除黨籍，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指，周清玉大肆濫用監督執紀權，搞迷信活動，私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊；接受私營企業主安排的宴請，違規出入私人會所，借用管理服務對像車輛；違反組織原則，大肆干預、插手金融機構職工錄用工作，嚴重破壞選人用人制度。他亦涉利用職權為他人謀利，大肆收受禮品、禮金，違規擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易；違規干預插手貸款發放工作，私自留存涉密文件，並非法收受巨額財物。

另外，中央紀委國家監委亦對國務院國資委前副部長級幹部駱玉林嚴重違紀違法問題立案審查調查，指他違規接受私營企業主安排的宴請和旅遊活動，違規從事營利活動，向多名私營企業主放貸獲取大額回報，大搞權色、錢色交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。他亦涉受賄被開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。