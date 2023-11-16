台新設52處導彈設施工程　應對大陸可能進攻

台媒周四（16日）報道，台軍在全台新設52處導彈設施工程，並優化現有6處固定陣地，提升射控系統性能。軍方高層人士表示，台灣設置各型導彈的相關設施、營區或固定陣地，都是為了反制大陸可能對台的軍事進攻，希望民眾支持建軍保台的政策。

因應美國售台100套岸置型魚叉導彈系統，台軍將在中南部新設相關導彈設施營區，引起地方人士關注。台軍人士周四表示，新增的導彈系統都是採取機動發射車方式部署，戰備操演或接戰時會在適當戰術位置準備，並非固定陣地，但為了部隊人員的行政、指揮、後勤補給保養、車輛調度、彈藥儲存等，必須有相關設施工程支援。根據軍方統計，新設導彈設施工程還涉及雄風反艦導彈系統、野戰防空系統、天弓三型防空導彈系統、劍翔無人機系統、萬劍彈等。

另外，解放軍東部戰區周四公布，東部戰區空軍航空兵某部近日緊貼實戰開展空戰對抗飛行訓練，通過「設真場景、設強對手」的方式全面檢驗部隊勝戰本領，對標實戰探索新的訓練模式。東部戰區空軍某場站近日亦開展實彈射擊考核，檢驗官兵射擊技能。